На вечорі пам’яті в Сан-Паулу вшанували жертв Голомору в Україні

Тематична виставка, поминальна панахида та пам’ятний концерт відбулися у неділю в Сан-Паулу з нагоди 86-х роковин Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Про це повідомляє Консульство України у м.Сан-Паулу в Facebook.

"24 листопада у приміщенні Головпоштампу міста Сан-Паулу пройшло під егідою вшанування пам`яті невинних жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Українська громада, діти, члени місцевого українського танцювального гурту "Київ" (м.Сан-Паулу), зацікавлені громадяни Бразилії прийшли на тематичний захід та виставку, яка розміщена в одному з найбільших культурних центрів Головпоштампу бразильського мегаполісу", - йдеться у дописі.

Захід відкрили промовами Консул України в м.Сан-Паулу Вікторія Кузнєцова та Почесний Консул України у Сан-Паулу Жорже Рибка, які розповіли про чітко сплановану політику Кремля, що спричинила Голодомор у нашій державі. Під час виступів було наголошено на необхідності продовження роботи на різних рівнях з визнання у Бразилії Голодомору геноцидом українського народу.

Поминальна панахида за загиблими від голоду відбулася під проводом отця Моасира Лечука (Pároco Moacyr Leczuk) та священника Неоміра Д.Гасперін (Diocesano Neomir Doopiat Gasperin) УГКЦ Імакулади Консейсау міста Сан-Паулу .

У виконанні місцевого хору, який діє при гурті «Київ», пролунали молитви та різноманітні музичні композиції.

Гості заходу відвідали експозицію про Голодомор португальською мовою, яка буде доступною для перегляду до 7 січня 2010 року.

У суботу, 23 листопада, українці у Бразилії та Консульство України у м.Сан-Паулу долучилися до загальнонаціонально-міжнародної акції "Запали свічку" на знак вшанування вбитих голодною смертю українців у 1932-1933 рр.

У Консульстві висловили окрему вдячність усім небайдужим українцям та бразильцям, які зробили свій значний внесок в організацію цього заходу та експозиції про Україну "Україна та її тисячолітнє мистецтво" в цілому.

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Фото, відео: Consulado da Ucrânia em São Paulo / Консульство України у м.Сан-Паулу у Facebook