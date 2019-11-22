Юні українці Максим і Матвій Фарими виграли чемпіонат Португалії з шахів

Два брати-українці Максим і Матвій Фарими з Лісабона днями стали чемпіоном і віцечемпіоном Чемпіонату Португалії з шахів.

Про це Укрінформу повідомив тренер маленьких зірок Андрій Ференц.

«Максим виступав у групі до 8 років і посів 1-е місце, вигравши всі партії. Він став чемпіоном Португалії. Матвій Фарима в групі до 12 років розділив перше місце з іншим досвідченим юнаком, але, на жаль, за додатковими показниками посів 2-е місце з-поміж 68 учасників і став віцечемпіоном у своїй віковій категорії», - розповів Андрій Ференц.

Він повідомив, що Чемпіонат Португалії серед юнаків і дівчат відбувся днями у місті Помбал за участі понад 270 учасників. Максим і Матвій Фарими виступали як переможці від області Сетубал. Вони провели чемпіонат області, вигравши всі партії.

Андрій Ференц додав, що у той же день відбулось нагородження від обласної ради за спортивні здобутки у 2019 році. Хлопці й тренер отримали медалі та грамоти за виграний Кубок клубів - 2019 серед юнаків. Команда тренера також була нагороджена за здобуття титулу віцечемпіонів Португалії серед дорослих.

Як повідомляв Укрінформ, Максим та Матвій Фарима родом зі Львівщини упродовж майже двох років упевнено здобувають перемоги в національних турнірах Португалії. Вони займаються у шаховому грутку при при Культурно-освітньому центрі «Дивосвіт» у Лісабоні.

Говорячи про головні фактори успіху хлопців, тренер відзначив їхню надзвичайну працьовитість і відданість тренуванням, а також самовідданість батьків, які всебічно сприяють розвитку своїх дітей.

Фото: Andriy Ferents у Facebook