"Миколайчики" з Португалії надіслали 125 солодких наборів дітям-сиротам в Луганській області

Українці у Португалії зібрали та надіслали 125 шоколадних наборів дітям-сиротам та дітям з особливими потребами в Луганській області.

Про це повідомила засновниця Асоціації солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія), волонтерка Валентина Тимчук у Facebook.

"125 шоколадних наборів, всі у Луганській області. Школа "Світлиця", дякуємо за солодощі для 30 дітей м.Лисичанськ", - зазначила Тимчук.

Подарунки надіслано в рамках ініціативи українців з Асоціації солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" (Португалія). До збірки долучилася українська суботня школа "Світлиця" в місті Касень (округ Лісабон), яка торік відзначила своє 10-річчя.

Про отримання солодких гостинців відзвітувала волонтерка Ніна Кравченко, яка тривалий час опікується Лисичанським соціально-реабілітаційним центром для дітей-сиріт та дітей, батьків яких позбавлено прав на виховання. "До нас у вечірній час завітав Св.Миколай із Португалії. Щиро дякую всім, хто долучився до збору солодких подарунків, а їх 125 наборів для дітей з особливостями розвитку з інтернату в м.Гірське Луганської області, який знаходиться у 12 км від зони бойових дій. З любов'ю і повагою з України до асоціації "Добре серце". Дітей чужих не буває", - написала волонтерка у Facebook.

Вона також подякувала за окремі солодощі, які теж поїдуть до знедолених дітей від їх українських однолітків. Останні стали "миколайчиками", аби подарувати усмішку дітям, яким не дуже пощастило в житті.

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Як повідомляв Укрінформ, Асоціація солідарності, взаємодопомоги та культури "Добре серце" працює у багатьох напрямках: допомога сім’ям АТО та пораненим у госпіталях, збірка коштів на допомогу вихованцям школи-інтернату м.Гірське Луганської обл., адресна допомога хворим дітям, дітям-сиротам тощо.

Асоціацією реалізовано ряд благодійних проєктів та ініціатив. Один з останніх - міжнародний проєкт "Подаруй дитині радість", у рамках якого понад 90 дітей загиблих воїнів АТО/ООС та сиріт отримають до Дня святого Миколая подарунки від українців з різних країн (зокрема зі США, Нідерландів, Італії, Англії, Ірландії, Франції, Латвії, Туреччини, Іспанії тощо).

Крім цього проєкту, в Асоціації цьогоріч також реалізували проєкти "Майбутній школяр - 2019" та "Подаруй портфелик першокласникові", допомігши зібрати до першого класу кількадесят дітей-сиріт та дітей загиблих учасників АТО/ООС.

Фото: Валентина Тимчук, Ніна Кравченко у Facebook