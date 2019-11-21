Цюрих прийме Перший фестиваль українського кіно Morgenrot Fest

Перший фестиваль українського кіно Morgenrot Fest пройде у Цюриху 23-24 листопада.

У програмі показів – понад 20 фільмів, йдеться на сторінці події у Facebook.

«23 та 24 листопада 2019 року відбудеться Перший фестиваль українського кіно. Запрошуємо вас. Нове українське кіно є сучасним, прямим, талановитим, непокірним та виразним. Воно дасть глядачам можливість отримати всебічну картину української культури та історії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українські режисери останнім часом відзначилися багатьма успіхами на міжнародних кінофорумах, а українські фільми неодноразово отримували нагороди на кінофестивалях у Каннах, Венеції, Берліні тощо.

«Morgenrot Fest представить нову генерацію українських фільмів на будь-який смак. У рамках програми підібрано стрічки, у яких відображені всі регіони України зі своїми особливостями - від Донбасу до Карпат, від Києва до Криму», - зазначається у анонсі.

Загалом під час фестивалю продемонструють 8 документальних стрічок, 4 короткометражних та 9 анімаційних фільмів. Серед них, зокрема, «Війна химер», «Плем’я», «Чужа молитва», «Коли падають дерева», «Дике поле» тощо.

Усі фільми демонструватимуться українською/російською мовами з англійськими субтитрами. Детальніше переглянути програму та замовити витки можна тут.

Як зазначається, у рамках Morgenrot Fest актори, продюсери, митці з України спілкуватимуться з громадськістю під час дискусій. Частиною програми фестивалю є зустрічі з колишнім російським політвязнем Олександром Кольченком, правозахисниками тощо.

Окрім цього, під час Morgenrot Fest також пройде концерт української музики, відбудуться майстер-класи з українських народних ремесел, буде запропоноване смачне частування тощо.

Повідомляється, що фестиваль організовано у співпраці з Українським Товариством Центральної та Східної Швейцарії / Ukrainischer Verein Zentral- & Ostschweiz і Посольством України в Швейцарії.

Фото: Укрінформ, Morgenrot Fest‎