Американський юрист став радником Зеленського із налагодження відносин з діаспорою

Американського юриста Ендрю Мака призначено на посаду радника Президента України Володимира Зеленського із налагодження відносин з діаспорою.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Президент України Володимир Зеленський призначив американського юриста радником із налагодження відносин із етнічними українцями, які живуть у США й інших країнах», - йдеться у повідомленні.

Згідно з указом Президента, Ендрю Мак, який очолює вашингтонський офіс київської юридичної фірми «Астерс», був офіційно призначений на посаду радника Президента України, поза штатом, 5 листопада.

У повідомленні Міністерству юстиції США відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів Мак зазначив, що його призначення має невизначений термін, і його послуги не будуть оплачувати.

«Реєстрована особа особисто бере участь у конференціях та інших заходах, які сприяють зв’язкам між Україною і спільнотою американців українського походження та американським інвестиціям в Україні, що опосередковано може принести користь президентові України», – йдеться в повідомленні від 14 листопада.

В інтерв’ю Радіо Свобода Мак заявив, що після того, як у квітні Зеленський був обраний Президентом, із ним зв’язався один із радників Зеленського Андрій Єрмак, якого він назвав добрим другом. Він зазначив, що його зусилля зосереджені не на покращенні іміджу України серед американців, а на побудові міцніших зв’язків із українцями у США й Канаді.

«Діаспора величезна, але цей ресурс недостатньо використаний. Моя роль – зміцнити наявні мости, але ще важливіше – побудувати нові», - – сказав Мак.

Він також зазначив: «Моя мета – не інформувати американців, де на карті Україна. Мене не наймали на посаду консультанта з питань зв’язків із громадськістю задля іміджу України в усьому світі».

Повідомляється, що Ендрю Мак народився в Нью-Йорку й виріс у районі Філадельфії, він має українське походження. Довгий час працював у Киеві.

Як зазначається, директор з комунікацій Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський сказав, що існує понад 1 мільйон американців, які вважають себе українцями. На його думку, основна роль Мака буде, найімовірніше, зосереджена на сприянні уявленню про Україну як місце для ведення бізнесу, сказав Добрянський. «Боротьба з уявленням про те, що Україна корумпована, ймовірно, буде частиною його роботи», – сказав він Радіо Свобода.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський призначив позаштатним радником юриста Ендрю Романа Мака. Відповідний указ №807/2019 від 5 листопада опублікований на сайті глави держави.

Як відомо з відкритих джерел, Ендрю Роман Мак очолює юридичну фірму Asters у Вашингтоні, США. Він спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України та країн СНД, є експертом у галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу та державного регулювання.Ендрю Роман Мак має досвід координації транскордонних спорів, а також консультування українських та компаній з країн СНД з питань взаємодії з партнерами в США.

Фото: Радіо Свобода