У Мадриді показали традиційний одяг Гуцульщини та Покуття

Виставка-показ автентичного одягу Гуцульщини і Покуття відбулася днями в Музеї одягу (Museo del Traje) в Мадриді.

Про це повідомляє Інінціативна група Спілки української молоді (СУМ) в Іспанії у Facebook.

«У мадридському Музеї одягу пройшла виставка-показ народного вбрання Гуцульщини та Покуття. Представлені строї з приватної колекції Мирослави Кавацюк», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мирослава Кавацюк активно просуває українську культуру серед іспанців та досить тісно співпрацює з СУМ, проводячи різні майстер-класи на гутірках. Цього разу представники СУМ взяли участь у виставці-показі у якості моделей, демонструючи ряд строїв з колекції майстрині.

Під час показу лунали українські народні пісні під акомпанемент скрипки. Музичний супровід заходу забезпечила Лілія Ткачук.

Гості виставки-показу мали можливість також переглянути виставку світлин різних часів, де зображені українці у старовинних національних строях.

Мирослава Кавацюк – авторка та ініціатор проєкту «Збереження національної свідомості». Вона також є очільницею товариства «Код нації» у м.Мадрид, в якому об’єднала українських прихильниць вишивки та інших способів рукоділля.

Метою товариства є популяризація української вишивки, в’язання, писанкарства тощо за допомогою майстер-класів та виставок, донесення до іспанців краси української культури та народного мистецтва, зазначається на сайті «Української громади Іспанії за права, честь і гідність українців».

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