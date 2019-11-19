Українські вечорниці в Торонто зібрали понад 600 гостей

Щорічні Українські вечорниці, організовані днями Лігою українок Канади, відділ Торонто, зібрали в м.Місісаґа понад 600 гостей.

Про це повідомила директорка Української суботньої школи ім. Юрія Липи Оксана Соколик у Facebook.

«Вечорниці, організовані Ліґою українок Канади, відділ Торонто. Щороку завдяки чудовим відданим Україні та громаді людям кошти, зібрані з Вечорниць, йдуть на допомогу нашим Воїнам, їхнім родинам та на інші благочинні цілі. Повний зал - більше шестисот людей зібралося на надзвичайно популярні у Торонто Українські вечорниці», - зазначила Оксана Соколик.

На заході з промовою виступила голова Ліги українок Канади, відділ Торонто Галина Винник.

Українські вечорниці відбулися вже удванадцяте, йдеться на сторінці кредитної спілки BCU Financial (Торонто), яка тривалй час підтримує ріноманітні проєкти та заходи Ліги українок Канади.

Як зазначається, гості заходу під назвою під назвою «ББС.UA» («Баба бабі сказала») уквітчали залу Anapalis Hall барвистими українськими вишиванками.

У програмі заходу були чудова вечеря та різноманітні пісенні й танцювальні виступи ансамблю «Пролісок» Спілки української молоді (Торонто), дуету Оле та Лізи з Arthur Murray Mississauga – переможців конкурсу «Rising Star Professional Rhythm» тощо. Вечір завершився забавою з гуртом Hudi a Mocni.

Дохід від вечорниць призначений фонду «Приятелі Збройних Сил України» на гуманітарну допомогу захисникам України.

Фото: BCU Financial у Facebook