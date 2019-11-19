Українець з Квебеку відсвяткував 107-річчя
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Укрінформ
У парафії церкви св. Василя Великого (УГКЦ) м.Лашин (провінція Квебек, Канада) урочисто привітали українця Михайла Новаставського зі 107-м днем народження.
Про це йдеться на сторінці церкви у Facebook.
«Ми мали честь свіяткувати 107-річчя нашого найстаршого парафіянина Миxайла Новаставського. Вітаємо з днем народження і бажаємо Вам багатьох здорових років. Многая літа!», - йдеться у дописі.
У свою чергу, парафіяни у коментарях також привітали ювіляра з поважною датою, побажали йому міцного здоров’я, а також «хорошого настрою для ще кількох десятків літ життя та для молитви за Україну».
Фото: St. Basil the Great Ukrainian Catholic Church - Lachine, QC у Facebook