Українці в Осло розповіли, як українські традиції стають частиною життя норвежців

Українці в Норвегії – один з прикладів того, як можна успішно інтегруватись у нове суспільство і при цьому не втрачати українського коріння і зв’язку з рідною культурою.

Про те, як місцевій громаді вдається не лише зберігати свої традиції, а й поволі робити їх частиною життя норвежців, розповіли в Українському культурно-освітньому центрі в Осло у Facebook.

«Є країни, де наш брат за кордоном асимілюється зі швидкістю світла. І це є велика проблема для українства. З одного боку, добре, що наші співгромадяни вивчають нову для себе мову країни проживання, поважають звичаї та традиції того краю, куди їх закинула доля. Але якщо, з іншого боку, справа доходить до того, що українське коріння відрубується вщент, – це насправді гірко. Втрачається мова й зв’язок з Батьківщиною, з рідною культурою. Та є й інші приклади, як можна бути чудово інтегрованим у нове суспільство, але при цьому відчувати себе українцем на всі 100. Ось як у нас в Осло», - розповідають у центрі.

Українці в Норвегії добре плекають рідні традиції. Але на цьому вони не спиняються. «Ми несемо українські традиції в норвезьке суспільство. Не від того, що повинні. А від того, що нас переповнює гордість за Україну, нашу мову, наше культурне надбання», - розповідають у центрі.

Зазначають, що все українське тут завжди сприймається із захватом, і особливо – їжа. «Норвежці зазвичай добре сприймають смачну їжу, яка запозичена з інших культур: піца чи суші, наприклад, вже є невід’ємною частинкою нашого життя-буття тут. Та власні традиції для норвежців святі. На Різдво чи інше традиційне свято стіл накривають так, як це робили їхні мами й бабусі. Але от в українсько-норвезьких сім’ях розповідають, що норвежці все частіше кулінарно «конвертують»: уже не дивина зустріти на різдвяному столі борщ, голубці, вареники», - зазначають в центрі.

Більш того, місцеві українці готують українські страви й частують ними місцевих жителів не тільки в приватному, а й у публічному просторі. «На різноманітних святах у містах і містечках Норвегії нерідко є можливість посмакувати українське. Ось і до наступного українського «кулінарного десанту» на свято культур у місті Тьонсберг у грудні ми почали готуватися заздалегідь. Замовлення від організаторів прийшло на вареники», - розповідають в українському культурному центрі й додають: з досвіду минулого свята попит на цю страву був надзвичайний.

Вареники так вареники, вирішили у громаді – й принагідно оголосили варениковий майстер-клас. Соцмережі швидко поширюють запрошення, і ось уже на кухні однієї зі шкіл норвезької столиці днями зібралися представники Української громади в Осло, Українського культурно-освітнього Центру в Норвегії, Української школи «Еллісів». Підтягнулися й зацікавлені друзі-норвежці, які прийшли на цей майстер-клас, щоб особисто пізнати таїну української кухні.

Не секрет, що кожна господиня має свій рецепт найсмачніших вареників, тож у громаді випробували все. Більше того: місцевим українцям пощастило мати пані Марію, яка працює з тістом професійно та ще й поділилася старовинними рецептами. Дівчата показали, як вимішувати тісто, як робити начинку тощо. Зробили вареники з картоплею, м'ясом, сиром. Майстри і майстрині посмакували свіженькими вареничками, а основну їх частину заморозили до свята в Тьонсбергу.

Час пролетів непомітно за хорошою розмовою, дружньою бесідою. «Було надзвичайно затишно. Так буває завжди, коли зустрічаються українці Осло й друзі України різних національностей. Ми всі різні, але тут, на північних широтах, ми одна велика українська родина», - зазначили в українському культурному центрі.

Фото: Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія, у Facebook