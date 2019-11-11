На виставці в Японії покажуть український традиційний одяг

Виставка українського традиційного одягу з колекції Олени Скрипки, лекція про українські строї та майстер-класи з вишивки тощо відбудуться 18-22 листопада в Токіо.

Про це повідомляє Посольство України в Японії на своїй сторінці у Facebook.

«Повідомляємо про проведення виставки українського традиційного одягу (колекція Олени Скрипки). Захід реалізовується Посольством України в Японії та ВНЗ «Bunka Fashion College» за сприяння Мистецької асоціації «Японія-Україна» та об’єднання «Краяни», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виставка, яка розпочнеться 18 листопада і триватиме до 22 листопада, пройде за адресою: Bunka Fashion College F Bld. Gallery. Часи роботи: з 9:30 до 17:00 (22 листопада закриття о 15:00).

Лекція про український одяг відбудеться 19 листопада о 18:00 у Bunka Fashion College F Bld. Gallery.

Майстер-класи з вишивки, мотанки, вибійки пройдуть 20 листопада з 15:00 до 18:00 у Bunka Fashion College Аудиторія А052.

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Фото: Укрінформ, Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライーナ大使館 у Facebook