Українську культуру та кухню представлять в Ханої

Українців у В’єтнамі запрошують 17 листопада до українського павільйону на великому благодійному ярмарку Charity Bazaar “Color the Future” в Ханої.

Про це повідомляє Посольство України у В’єтнамі у Facebook.

«Посольство України у В'єтнамі з задоволенням запрошує українців і в'єтнамських друзів відвідати український павільйон на щорічному благодійному заході Charity Bazaar “Color the Future”, який відбудеться 17 листопада 2019 року на території Starlake в Ханої», - йдеться у дописі.

Зазначається, що в українському павільйоні планується створити два тематичні майданчики. Один з них - з національними стравами, напоями та сувенірами, другий – з розвагами та майстер-класами для дітей.

У Посольстві, зокрема, зазначили, що планують навчити наймолодших відвідувачів павільйону збирати вертушку на паличці, плести ляльку-мотанку тощо і просять відгукнутися волонтерів, які могли б разом зі співробітниками Посольства допомогти у цьому малечі. Зацікавлені можуть писати Посольству України в особисті повідомлення у Facebook.

Як зазначається, всі зібрані на заході кошти передаватимуться на потреби дитячих та жіночих благодійних організацій у Ханої.

Організаторами заходу, який відбудеться вже 27-й раз, виступає Міжнародний жіночий клуб Ханою (HIWC). Благодійний ярмарок є одним з найбільших доброчинних заходів у північному В’єтнамі, йдеться на сайті клубу.

«Спробуйте смачну їжу та напої з усього світу, безліч розваг для дітей будь-якого віку, чудову музику та якісний шопінг», - запрошують у HIWC і додають, що очікують на заході понад 10 тис. відвідувачів та учасників. У заході, як зазначається, візьмуть участь близько 30 посольств та міжнародних організацій.

У HIWC сподіваються зібрати під час заходу щонайменше 100 тис. доларів США.

Charity Bazaar працюватиме з 10:00 до 16:00.

Квитки на балагодійний захід можна придбати заздалегідь зі знижкою онлайн: http://hiwc.hoabinhtourist.com/.

Фото: Hanoi International Women's Club‎ у Facebook