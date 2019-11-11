В австрійському Інсбруку відзначили 120-річчя української богословської громади

В Інсбруку на заході Австрії відбулись урочисті заходи з нагоди 120-річчя присутності в місті українських студентів-теологів та створення української громади.

Про це повідомляється на сайті Української греко-католицької церкви.

"Центральною подією першого дня святкувань стала урочиста академія на богословському факультеті Інсбруцького університету Леопольда і Франца, де впродовж 120 років навчалося понад двісті українських греко-католицьких богословів", - ідеться у повідомленні.

Участь у святковій церемонії взяли глава УГКЦ блаженнійший Святослав (Шевчук), посол України в Австрії Олександр Щерба, представники високих церковних кіл, керівництва міста та федеральної землі Тіроль.

Було відслужено літургію німецькою мовою у катедральному соборі Іннсбрука та українською - в колишньому приміщенні єзуїтської колегії Канізіанум, де навчалося багато видатних українських теологів.

12 листопада глава УГКЦ візьме участь в урочистому відкритті дошки у пам'ять про допомогу архиєпископа Віденського, кардинала Теодора Інніцера жертвам Голодомору в Україні. Також у Відні вперше в історії відбудеться вручення Ордена митрополита Андрея Шептицького.