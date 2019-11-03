У Відні відкриють меморіальну дошку кардиналу, який рятував людей під час Голодомору

В Архієпископському палаці у Відні 12 листопада відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки в пам’ять про допомогу архієпископа Віденського, кардинала Теодора Інніцера жертвам Голодомору в Україні та інших частинах тодішнього СРСР.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомив генеральний вікарій Ординаріату для вірних усіх Східних католицьких церков в Австрії отець Юрій Коласа.

"12 листопада на запрошення архієпископа Відня, кардинала Крістофа Шьонборна відбудеться урочиста академія з нагоди відкриття пам’ятної дошки, вшановуючи кардинала Теодора Інніцера та його роль у допомозі жертвам Голодомору у 1932-1933 роках. У 1933 році кардинал Інніцер був одним з тих небагатьох, хто активно підніс свій голос на захист жертв Голодомору, і не лише словами, а й діями, створивши міжнародну та міжконфесійну організацію з допомоги постраждалим від голоду" - зазначив Коласа.

Церемонія, яка розпочнеться о 14.30 у приміщенні "Клубу Штефанплац 4", пройде за участю представників християнських церков, єврейської громади Відня та світської влади. З вітальним словом, поруч з кардиналом Шьонборном та рабином Відня, виступить і глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук). Офіційний представник від української влади ще узгоджується.

З окремою доповіддю на тему "Забуте свідчення: Архієпископ Інніцер та страждаюча Україна" виступить відомий американський історик Тімоті Снайдер, якому були спеціально надані архівні матеріали по темі.

Після цього відбудеться власне відкриття пам’ятної дошки про допомогу Теодора Інніцера жертвам Голодомору. Згідно з особистим рішенням кардинала Шьонборна, вона буде розміщена на почесному місці – у приміщенні Архієпископського палацу біля парадного входу.

Як повідомив о.Юрій Коласа, пам’ятна дошка зроблена з каменю та має круглу форму, нагадуючи жорна. Її текст говоритиме про заклик кардинала Теодора Інніцера від 16 жовтня 1933 року про допомогу жертвам Голодомору 1932-1933 рр. та заснування з його ініціативи "Міжконфесійного і міжнародного комітету допомоги територіям Радянського Союзу, що постраждали від голоду". Також на дошці міститиметься число "163", яке буквально означає приблизну кількість зернин в 5 колосках, а в глибшому розумінні – вартість людського життя (відповідно до так званого "Закону про 5 колосків"). Дизайнером пам’ятної дошки став український архітектор Ростислав Бортник, автор присвяченого Голодомору мистецького проєкту "163".

Читайте також: Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом

При цьому, важливим є те, що в німецькомовному тексті дошки згадується слово "Hungermord" ("вбивство голодом") та "Holodomor" (Голодомор) - як чітке свідчення штучної природи спровокованого радянським режимом голоду. Справа в тому, що до його написання долучалися різні історики і деякими з них на певному етапі пропонувалося вживати радянське визначення, як нібито це було "стихійне лихо" – " Hungerkatastrophe" ("Голодова катастрофа").

"І велика заслуга як в самому відкритті дошки, так і згадці на ній слова "Голодомор", належить кардиналу Крістофу Шьонборну. Після тривалих дискусій та певної перестороги з боку окремих істориків, він особисто наполіг на тому, щоб це слово було згадано та викарбувано на камені", - зазначив о.Юрій Коласа.

Поруч з цим, ввечері 12 листопада о 20.30 за ініціативи посла України в Австрії Олександра Щерби в архієпископському Соборі Святого Штефана відбудеться концерт-реквієм у пам’ять про жертв Голодомору за участі чоловічої хорової капели "Дударик" та солістки Віденської державної опери Зоряни Кушплер.