Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом

Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом

Укрінформ
Провінція Британська Колумбія, що на заході Канади, визнала Голодомор актом геноциду українців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт у третьому завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів.

“Метою цього законопроєкту є вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про Голодомор та інші злочини проти людяності”, - йдеться у тексті законопроєкту.

На розгляд провінційного парламенту його вніс глава фракції Партії зелених Ендрю Вівер. Аби ухвалити документ, депутатам знадобилося менше тижня.

Законопроєкт набуде чинності одразу після його схвалення лейтенантом-губернатором Британської Колумбії, що очікується вже у четвер.

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Відповідно до документа, четверта субота листопада у Британській Колумбії оголошується Днем пам’яті жертв Українського голоду й геноциду (Голодомору).

Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодоморів. На провінційному рівні Голодомор визнали у шести із 13 провінцій та територій Канади.

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