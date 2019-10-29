Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом

Провінція Британська Колумбія, що на заході Канади, визнала Голодомор актом геноциду українців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт у третьому завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів.

“Метою цього законопроєкту є вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про Голодомор та інші злочини проти людяності”, - йдеться у тексті законопроєкту.

На розгляд провінційного парламенту його вніс глава фракції Партії зелених Ендрю Вівер. Аби ухвалити документ, депутатам знадобилося менше тижня.

Законопроєкт набуде чинності одразу після його схвалення лейтенантом-губернатором Британської Колумбії, що очікується вже у четвер.

Відповідно до документа, четверта субота листопада у Британській Колумбії оголошується Днем пам’яті жертв Українського голоду й геноциду (Голодомору).

Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодоморів. На провінційному рівні Голодомор визнали у шести із 13 провінцій та територій Канади.