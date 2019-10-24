В Україні знімають кіно про людину, яка врятувала під час Голодомору тисячі життів

Завершилися зйомки першого тизеру українського фільму "Яків" про реального чоловіка, Якова Дробота, який на посаді голови колгоспу у селі Великий Хутір на Черкащині рятував людей від Голодомору, не допустивши смертей і канібалізму.

Про це Радіо Свобода повідомила режисер стрічки Вікторія Трофіменко.

"Ця історія не є типовою для того періоду. У селі був голод, але Яків Дробот максимально стримав його і врятував життя майже трьох тисяч жителів. Такі випадки під час Голодомору не були поодинокими, коли голови колгоспів таємно рятували людей, але здебільшого хтось знаходився, хто їх "здавав", і цих рятівників висилала або розстрілювала радянська влада. А у випадку Дробота село об’єдналось, і ніхто його не зрадив, попри те, що коли створювався колгосп, багато людей були проти. На мій погляд, цим унікальне, власне, це село, яке, незважаючи на всі суперечності, змогло вижити", - зазначила вона.

Режисер також розповіла, що, працюючи над стрічкою, вона їздила у Великий Хутір, і їй стала у пригоді книжка харківського журналіста Віктора Козоріза, який є вихідцем із цього села і описав історію Великого Хутора, зокрема і в період Голодомору. Також Трофіменко була в контакті із внучатим небожем Якова Дробота, онуком його сестри. "Прямих нащадків не залишилося. Синові Дробота змінили ім’я і по-батькові, щоб його не переслідували, так він вижив тоді, але дітей у нього не було", - додала вона.

За словами режисера, наразі знято тизер за підтримки Українського культурного фонду. "Саме кіно ми ще не знімали, і невідомо, чи знімемо. У серпні ми пройшли пітчинг Держкіно, начебто було затверджено фінансування, але потім відбувся перегляд цього рішення, і ми потрапили до списку тих, кого не підтримують цього року. Тобто ми маємо пітчингуватися наступного року, тому було важливо зняти цей тизер, щоб знайти гроші на фільм", - розповіла Трофіменко.

Вона уточнила, що зйомки тизеру тривали чотири дні у селі Прихідьки на Полтавщині, а також у Ніжиловичах та Плахтянці на Київщині.

"Якби ми отримали фінансування, яке нам обіцяли, то вже готовий фільм міг би вийти у прокат у 2021-му, але тепер незрозуміло, взагалі, про які дати можна говорити", - додала режисер.

Трофіменко нагадала, що раніше Держінко підтримало проєкт польського режисера Агнешки Голланд "Ціна правди" про Голодомор, який подавався одночасно з "Яковом", і фільм незабаром має вийти у прокат.

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"Для мене це архіважливо, бо я не заїжджий режисер, для якого Голодомор – це просто яскрава тема, з якою цікаво працювати, для мене це тема, яку я несу на генному рівні. Це моя історія, моєї сім’ї, усіх, хто тут живе. Я розумію відповідальність. Тому якість – дуже важлива", - наголосила Трофіменко.

Вона також зауважила, що знімати історичні фільми завжди було дорого. "Одна із останніх сучасних стрічок про Голодомор "Гіркі жнива" (канадський фільм 2017 року – ред.) коштувала 21 млн дол. Фільм Агнешки Голланд – 262,2 млн грн. Тому той короткий ролик, що ми зараз зняли, містить тільки кілька сцен, щоб давати уявлення, під що ми просимо гроші", - розповіла режисер.

Як повідомляв Укрінформ, днями у Варшаві відбулася урочиста прем’єра художнього фільму "Ціна правди" (у польській версії "Громадянин Джонс") режисера Агнєшки Голланд про британського репортера Гарета Джонса, який першим на Заході розповів про жахіття Голодомору в Україні 1932-1933 років. Із 25 жовтня фільм виходить у широкий прокат у Польщі, а з 28 листопада його показуватимуть в Україні.

Фото: Facebook/@Yakiv