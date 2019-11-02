Українців у Детройті запрошують на перегляд фільму «Заборонений»

У Детройті 2 листопада покажуть художній фільм «Заборонений» про видатного українського поета, дисидента, правозахисника, Героя України (2005, посмертно) Василя Стуса.

Про це йдеться в оголошенні, яке розмістила у Facebook активістка, директорка радіопрограми "Рідне Слово" - Detroit USA Наталія Шморон.

«Українські католицькі школи Непорочного Зачаття, Союз українок Америки (округ Детройт), школа українознавства товариства “Рідна школа» в Детройті запрошують громаду. Прем’єра фільму «Заборонений». Субота, 2 листопада 2019 року в приміщенні шкіл Непорочного зачаття», - йдеться у повідомленні.

Перший показ відбудеться об 11:15, другий о 15:30.

«Маємо унікальну можливість відкрити для себе частину історії України, яку довгий час від нас приховували. Маємо можливість нарешті дізнатися правду про одного з незламних великих Українців -Василя Стуса. Цей фільм вже подивилися мільйони людей в Україні, а зараз ми маємо шанс побачити його у Детройті. Не пропустіть!», - написала Наталія Шморон.

Читайте також: У США пройде конкурс талантів української діаспори

«Заборонений» (робочі назви — «Птах душі» та «Стус») — український художній повнометражний фільм про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України Василя Стуса та його боротьбу із радянською системою. Режисером фільму виступив Роман Бровко, авторами сценарію — Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов.

Фільм вийшов в український кінопрокат 5 вересня 2019 року, до Дня пам'яті поета[

Фото: Прямий, Nataliya Shmoron