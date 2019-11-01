У США пройде конкурс талантів української діаспори

Щорічний конкурс «Талант української діаспори» відбудеться 17 листопада в Блумінгдейлі (штат Іллінойс, США).

Охочих взяти участь у щорічному шоу майстерності просять реєструватися, йдеться на сторінці події у Facebook.

«До участі запрошуються представники української діаспори, охочі проявити свій талант у будь-якому жанрі (без вікових обмежень). Приймаються індивідуальні та колективні заявки. Тексти виступів подаються українською або англійською мовою. Переможці отримають грошові винагороди від наших спонсорів та благодійників», - йдеться у повідомленні.

Захід пройде в залі церкви св.Андрія Первозванного за аресою: St. Andrew Ukrainian Orthodox Church and Hall, 300 E Army Trail Rd, Bloomingdale, Illinois 60101.

У рамках конкурсу відбудуться виступи відомих громаді українських артистів, прем’єри і презентації нових талантів, чудова музика і танці.

Конкурсанти повинні заповнити відповідну анкету і зареєструватися до 8 листопада за лінком.

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Організаторами конкурсу виступає українська громадська організація «Помаранчева хвиля» – неприбуткова організація, яка базується в Чикаго та об’єднує українську діаспору.

Фото: Orange Wave