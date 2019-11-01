Заступник Пристайка візьме участь у трирічному з'їзді українців Канади

“Заступник міністра Василь Боднар зустрівся з Мартою Морган, заступницею глави МЗС Канади, щоб обговорити нові можливості y зміцненні українсько-канадського співробітництва на основі особливого партнерства, продовження політики санкцій та міжнародної підтримки y протидії російській агресії”, - зазначається у повідомленні.

Зазначимо, що у ході візиту до Канади Василь Боднар провів низку двосторонніх зустрічей із керівництвом країни, а сьогодні він візьме участь у трирічному з’їзді Конгресу українців Канади.

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine