У Відні презентували книгу австрійського історика про Львів

У Відні представили нову книгу відомого австрійського письменника та історика Грегора Гатчера-Рідля про Львів "Lemberg: k. u. k. Sehnsuchtsort und Weltstadt in Galizien".

Урочиста презентація проходила у приміщенні українського посольства в рамках відзначення Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Вихід книги, присвяченої Львову в Австрії, - це чудова подія, і для нас велика честь проводити цю презентацію в Посольстві. Книга є надзвичайно цікавою, в ній багато відкриттів для мене особисто про історію Львова, про суть та роль міста для Австрії та Європи загалом. Переконаний, що скоро вона з’явиться і в українському перекладі", - зазначив у коментарі кореспонденту агентства посол України Олександр Щерба, який став автором передмови до книги.

За словами дипломата, Львів є дуже цікавим містом для істориків не лише в Україні, а й у всій Європі. "І Грегор Гатчер-Рідль є одним з тих істориків, який вміє викласти матеріал, який обізнаний з темою, який приїжджає у Львів та працює у львівських архівах", - додав він.

Під час презентації автор розповів про роботу над книгою та особисті враження від Львова, який зачаровує, а також відповів на запитання присутніх. Подія викликала великий інтерес, а серед гостей були співробітники міністерств та федеральної канцелярії Австрії, творчої інтелігенції та української діаспори.

Книга видана німецькою мовою австрійським видавництвом Kral. В ній автор розмірковує над історичними та культурними зв’язками сучасної України та Австрійської Республіки, а також над спільною історією двох країн. На переконання письменника, мультикулькультурний, поліетнічний та різноконфесійний Львів може і сьогодні слугувати для Європи прикладом того, як можна долати розбіжності та протиріччя.

"Ця книга має на меті сприяти поверненню Львова та Західної України загалом до свідомості європейців як частини європейського культурного простору", - зазначає Грегор Гатчер-Рідль, який раніше вже написав книгу про Чернівці.

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Фото: Василь Короткий