На конфренеції у Львові говорили про громадський активізм українців закордону

У Львові відбулася міжнародна конференція "Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами".

На заході презентували дослідженння «Молодіжний громадський активізм українських мігрантів у країнах ЄС», проведене науковцями Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка», та поговорили про роль діаспори і її допомогу Україні, йдеться на сторінці МІОК у Facebook.

Як зазначила директорка МІОК Ірина Ключковська, презентоване «дослідження підняло на поверхню архіважливе питання - збереження ідентичності українців за кордоном».

Народна депутатка України VIII скликання Оксана Юринець з цього приводу зазначила: "Сьогодні політика діаспоризації світу зазвучала голосно. Зазвичай кожна нація пишається своїми людьми, їхнім походженням, лише після того, як вони чогось досягли. А МІОК закликає цінувати за інше - вже за те, що українці за кордоном залишаються українцями, незалежно від статусу, посади".

У цьому контексті важливим є надання діаспорянам подвійного громадянства, вважає голова Асоціації українців на Канарських островах "Дві Землі, Два Сонця" Олеся Лилак-Чижович. "Щоб прожити за кордоном, утвердити своє професійне "я", ми часто змушені відмовлятися від українського громадянства, попри всі свої переконання. Тому нам так важливо мати змогу отримати подвійне громадянство. Бо нас тут дуже поважають і люблять, особливо цінують нашу працелюбність", - сказала Олеся Лилак-Чижович.

У вітальному слові до учасників конференції народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина зазначила: "Громадський активізм - це саме те середовище, яке певної миті замінило і може й надалі заміняти державу. Без українців за кордоном Україна не витримала б. Сьогодні лобіювання українських питань у країнах проживання об'єднало світове українство. Тож спільно, єдиною командою, станьмо в обороні України".

Свою думку щодо активності українців закордону висловила голова Фонду «Наш вибір» (Польща) Мирослава Керик, яка під час конференції була на зв'язку скайпом: «Активність громадян України за кордоном безпосередньо пов'язана зі ситуацією в Україні. Українців у Польщі багато і вони багато допомагають як українцям в Україні - воїнам, їхнім родинам, так і тим співвітчизникам, які приїжджають до Польщі. Зробили б значно більше, якби мали представництво у Сеймі». Мирослава Керик балотувалася цьогоріч по варшавському округу до Сейму Польщі із 38-го місця від опозиційної ліберальної “Громадянської коаліції”, але не пройшла.

Про труднощі громадської діяльності у Німеччині розповіла приватна підприємиця, громадська діячка з Нюрнберґа (Німеччина) Ольга Котик. "Діяльність національних меншин у Німеччині зауважити досить нелегко - німці звикли до численних акцій, які проводять представники різних національностей, і звертають на це увагу лише ті, хто співчуває тій чи іншій нації. Зібрати людей також дуже важко, та попри низьку активність, ми намагаємося працювати", - зазначила діячка.

Що заважає об’єднанню українців Чехії, сказав заступник голови ГО «EuroMaidan in Prague» Святослав Каліщук. "Ідея об'єднання українців у Чехії постійно висить у повітрі, але поки що цьому заважає розділення на тих, хто організовує певні заходи з метою просто згадати минуле, і тих, хто готовий до дій, співпраці, поступу заради успішного майбутнього України", - зазначив активіст.

Готовність українських мігрантів допомагати захисникам Україні є ознакою громадського активізму, вважає доцент кафедри соціології УКУ, науковий співробітник Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України Данило Судин. "Проводячи дослідження та аналізуючи готовність мігрантів жертвувати на потреби України, ми з'ясували, що перша позиція належить підтримці воїнів АТО (ООС). Це свідчить про громадський активізм українців за кордоном", - зазначив дослідник.

Про благодійний контекст громадської активності українців закордону розповіла також провідна наукова співробітниця Відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України Оксана Іванкова-Стецюк. "Громадський активізм передбачає кілька контекстів, зокрема благодійний. Виробляються нові методики допомоги родинам мігрантів. З'явилося явище "родинного тьюторинґу", коли вже адаптована родина допомагає адаптуватися іншій родині", - зазначила науковиця.

Українці за кордоном допомагають Україні у налагодженні комунікації зі світом, зауважила голова регіонального офісу Міжнародного фонду "Відродження" в Західній Україні Оксана Дащаківська. "Завдяки українським мігрантам ми здобуваємо міцну опору - важливий інструмент комунікації зі світом. Українські інституйовані організації у світі завжди дбали про збереження ідентичності, популяризацію культури. А віднедавна почали працювати в актуальних напрямках інформаційної безпеки, зокрема розвінчувати стереотипи про Україну, захищаючи права українців у всьому світі", - зазначила Дащаківська.

Цінним є і те, що діаспора може поділитися корисним досвідом своїх країн, вважає голова секретаріату Світового конґресу українських молодіжних організацій (СКУМО) Роман Руссу. "Діаспора може передавати Україні досвід інших країн. Чіткі кроки до співпраці з діаспорою відкриють перед Україною нові перспективи", - вважає Руссу.

У підсумку конференції були висловлені пропозиції учасників, серед яких: сприяти створенню спільних бізнесових структур між Україною та країнами проживання українців; вдосконалити механізми правового захисту українців за кордоном; врегулювати питання подвійного громадянства для закордонних українців; ініціювати спільне виїзне засідання із міжфракційним об'єднанням народних депутатів "Українці у світі" у Львівській політехніці та провести другі парламентські слухання з питань світового українства.

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Як повідомляв Укрінформ, конференція у Львові 24 жовтня планувалася як захід, що стане комунікаційним майданчиком для об’єднання зусиль науковців, громадських активістів з-за кордону та з України і представників влади різних рівнів. Метою є отримати можливість знайти й озвучити спільні потреби, узгодити інтереси та продукувати ідеї, як ставати сильнішими, кращими, більш згуртованими у взаємодії з країною проживання та Україною.

Організаторами заходу виступили Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» та Світовий конґрес українських молодіжних організацій (СКУМО).

Фото: МІОК у Facebook