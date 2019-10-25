У канадському Саскачевані відзначили видатних українців

Конгрес українців Канади, відділ у Саскачевані (UCC Saskatchewan), днями вручив нагороди визначним українцям громади за їх видатний внесок у розвиток української спільноти і/або Саскачевану та Канади.

Про це йдеться на сайті UCC Saskatchewan.

«Конгрес українців Канади, відділ у Саскачевані, провів свій 25-й щорічний обід та вручення нагород видатним членам громадськості в Реджайні. Понад 200 друзів, родини та гості з усіх кінців Канади зібралися, аби віддати належне визначним досягненням та внеску ряду видатних громадян цієї провінції», - йдеться у повідомленні.

Три особи цьогоріч були відзначені у категорії «Nation Builders»: доктор Джон Куспіра (Phone Hill-Edmonton, AB), Едвард Ратушний (Kamsack-Ottawa, ON) та Сандра Семчук (Meadow Lake-Vancouver). Ця нагорода присуджується людям, які зробили значний вплив, залишили культурну спадщину та/або надали зразкову модель для наслідування українській громаді та/або Саскачевану та Канаді.

Отримувачами нагород у категорії Community Recognition Awards стали Едвард Дяків (Edward Diakow) та Алекс Обаряник (Alex Obarianyk) - за збереження та розвиток культури; Наомі Лі (Naomi Lee), Мирослав Очітва (Miroslaw Ochitwa) – за волонтерську діяльність; Джон Мельник (John Melnyk), Яніс Олесько (Janis Olesko), Ейлін Піліпоу (Aileen Pillipow) – за керівництво; Пол Кодак (Paul Kodak), Іванна Кнолл (Ivanna Knoll) – за досягнення молоді.

У цій категорії нагороди вручаються особам, які зробили чималий внесок в одну чи кілька областей: досягнення молоді; керівництво; волонтерство; збереження та розвиток культури та/або творчість та інновації для української громади та/або Саскачевану і Канади.

Під час заходу також згадали досягнення міністра громадської безпеки Канади Ральфа Гудейла та екссенаторки Сенату Канади від провінції Саскачеван, юристки, дипломатки українського походження Рейнелл Андрейчук.

Головними спонсорами заходу стали, зокрема, Українське товариство «Просвіта» - Реджайна, Конгрес українців Канади, відділ у Реджайні, Асоціації української культурної спадщини Veselka Prince Albert & District Ukrainian Cultural & Heritage Association.

На урочистостях були присутні лейтенант-губернатор Саскачевану Рассел Мірасті і Донна Мірасті; президент Конгресу українців Канади, відділ у Саскачевані, Джон Денісек; представники уряду Саскачевану; мер Реджайни Макл Фугер; єпископ Брайан Байда (Українська католицька єпархія Саскатуна); о. Володимир Феськів (Українська православна церква Святого Духа, м. Реджайна) тощо.

Участь у церемонії відзначення досягнень видатних діячів української громади провінції Саскачеван та врученні нагород також взяв присутній на урочистостях Генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко, зазначається на сторінці Генконсульства у Facebook.

Як повідомляється, він виступив з промовою, привітав переможців, запевнив у готовності до спільної активної роботи. Крім того, Данилейко і керівництво Конгресу українців Канади, Провінційної ради Саскачевана обговорили питання взаємодії, домовилися про підтримку тісних контактів.

Генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко (другий праворуч) з керівництвом Конгресу українців Канади - Провінційна Рада Саскачевана у м. Реджайна

Нагадаємо, з часу свого заснування у 1995 році нагороди у рамках проєкту Nation Builders & Community Recognition Awards отримали 266 осіб.

Фото: Yuliia Nosulich, Consulate General of Ukraine in Edmonton, Oleksandr Danyleiko у Facebook