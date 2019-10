День Української вулиці відсвяткували у Загребі

У столиці Хорватії біля пам'ятника Тарасу Шевченку урочисто відзначили День Української вулиці.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Хорватія у Facebook.

«У рамках днів української культури в Загребі, організованих українським науково-просвітницьким товариством «Кобзар», відбулося святкування Дня Української вулиці біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Загребі», - йдеться у повідомленні.

В урочистих заходах взяли участь тимчасовий повірений Сергій Горопаха, заступник голови Товариства хорватсько-української дружби, Посол Хорватії в Україні у 1999-2003 рр. Мар’ян Комбол, голова товариства «Кобзар» Славко Бурда, український історик та археолог Орест Корчинський, представники української дипломатичної установа та української громади.

Під час урочистостей декламувалися уривки з поем Тараса Шевченка, виконувалися українські музичні твори.

Фото: Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia