В Любляні відкрилася інтерактивна виставка-лабіринт «Franko from A to Z»

Інтерактивна виставка-лабіринт «Franko from A to Z» відкрилася у Любляні.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Словенія.

«Сьогодні, 24 жовтня, в Любляні відбулася непересічна подія – відкриття інтерактивної виставки-лабіринту «Franko from A to Z», підготовленої Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка. Виставка є авторським проєктом франкознавців Богдана Тихолоза та Наталії Тихолоз у художньому оформленні творчої майстерні «Аґрафка» (Art Studio Agrafka)», - йдеться у повідомленні.

Експозицію розміщено в Словенському етнографічному музеї, з яким у 2018 р. Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка уклав Угоду про двостороннє співробітництво.

Проєкт, який вже було презентовано у столицях низки європейських країн, дає можливість популяризувати цінності, культуру та традиції нашої держави за кордоном, тим самим сприяє ствердженню позитивного іміджу України.

У Посольстві запросили усіх бажаючих відвідати мобільну виставку, яка працюватиме до 28 жовтня.

Як повідомлялося, виставка-лабіринт супроводжується англомовними та німецькомовними каталогами, екскурсіями, публічними лекціями про творчу спадщину та постать Івана Франка в контексті міжкультурного діалогу між країнами-сусідами.

Виставка вже була презентована у Будапешті (Угорщина), Відні (Австрія). На черзі після Любляни (Словенія) - Загреб (Хорватія). Після завершення туру європейськими столицями заплановано презентації в Україні.

Читайте також: Українська художниця в Італії виставила на аукціон картину для допомоги родині Марківа

Фото: пресслужба Посольства України в Республіці Словенія