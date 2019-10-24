Українська художниця в Італії виставила на аукціон картину для допомоги родині Марківа

Українська мисткиня з Італії Світлана Мрикало виставила на продаж свою картину, щоб допомогти родині несправедливо засудженого бійця Національної Гвардії України Віталія Марківа.

Про це написала волонтерка Леся Цибак у Facebook.

«Проводимо аукціон! Аби підтримати родину нацгвардійця Віталія Марківа, який сидить за ґратами, відома італо-українська художниця пані Світлана Мрикало запропонувала свою роботу "Соняхи" (олія на полотні, розміром 40 на 50)», - йдеться у дописі.

Як зазначається, стартова ціна роботи 120 євро. Благодійний аукціон триває по 28 жовтня.

Свої пропозиції щодо ціни охочим пропонується виставляти в коментарях під основним дописом.

Світалана Мрикало своєю творчістю допомагала вже не раз. Зокрема, цього місяця вона з благодійною метою також продала свою картину. Кошти за картину у сумі 10 тис. грн покупець перерахував на допомогу трирічній Еммі (Емілії) Бойчук, яка проходить післяопераційну реабілітацію після надскладної операції на хребті в одній з лікарень Стамбула.

"Друзі, в мене чудова новина. Я дякую вам за співпрацю! Картина продана за 10тис. грн. Щиро дякую пану Олександру Oleksandr Kyryk, за те, що придбав картину за такі великі гроші", - написала мисткиня у соцмережі.

Як відомо, Світлану Мрикало було включено до каталогу 100 італійських художників за 2019 рік. "Нарешті тримаю в руках каталог за 2019 рік, до якого увійшли 100 італійських художників, між ними і я, у вишиванці", - зазначила мисткиня у соцмережі.

Фото: Lesya Tsybak, Svitlana Mrykalo