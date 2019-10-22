Українські організації Естонії засудили місцевого активіста за участь у заходах в Криму

Українські організації Естонії рішуче відмежувалися від дій колишнього члена правління Асоціації українських організацій Естонії (АУОЕ) Владислава Резніченка, що взяв участь у провокаційному круглому столі на "зустрічі української діаспори", яку російська влада проводила на території окупованого Криму.

Про це керівники організацій розповіли кореспонденту Укрінформу.

“Хочу зазначити, що Асоціація підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, вважаючи Автономну Республіку Крим невід'ємною частиною України. Позиція Владислава Резніченка принципово не співпадає з позицією членів АУОЕ за фактом незаконної окупації Росією АР Крим, а також російської агресії на сході України. Додам, що зараз відбувається юридична процедура виведення Резніченка із правління АУОЕ”, - розповів голова правління Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар.

Він окремо зазначив, що дана позиція Асоціації українських організацій Естонії повністю співпадає з позицією Конгресу українців Естонії (КУЕ).

Президент КУЕ, регіональний віцепрезидент по Східній Європі Світового конгресу Українців Віра Коник також рішуче засудила “круглий стіл”, організований владою РФ на території окупованого Криму, підкресливши, що “такі заходи є провокативними з метою дискредитації світової української спільноти”.

Як повідомляється раніше, у російських ЗМІ було розповсюджено інформацію про проведення на території тимчасово окупованої АР Крим так званої “зустрічі української діаспори”, на якій 14 жовтня пройшов круглий стіл «Розвиток зв'язків українців Криму зі співвітчизниками за кордоном». Одним з учасників заходів було названо «громадського активіста з Естонії» Владислава Резніченка.