Українські дипломати засудили мешканця Латвії за участь у провокаційному круглому столі в Криму

Українське Посольство в Ризі висловило рішучій протест проти поведінки мешканця Латвії Леоніда Мухіна, що брав участь у провокаційному круглому столі за нібито участі “української діаспори”, який російська окупаційна влада проводила на території окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

“Посольство України в Латвійській Республіці висловлює рішучій протест проти такої зухвалої поведінки Л.Мухіна, який свідомо порушив законодавство України, позиціонував себе представником українців Латвії на вказаному заході, що проводила російсько-окупаційна влада на території окупованого Криму”, - йдеться у повідомленні.

Посольство також закликало членів «Об’єднання українських товариств Латвії» усвідомити ситуацію та “прийняти рішення щодо позиції Мухіна на заходах в окупованому Криму, який виступав фактично від їхнього імені та висловити свою позицію з цього приводу”.

Окремо зазначено, що вказані дії Мухіна під час відвідання окупованого Криму “отримають належне реагування з боку України”.

Як повідомляється, раніше у російських ЗМІ було розповсюджено інформацію про проведення на території тимчасово окупованої АР Крим круглого столу на тему «Співпраця українців Криму із співвітчизниками за кордоном» (14.10.2019 р., м.Сімферополь) за нібито участі представників «української діаспори» 11 країн світу. Одним з учасників вказаного круглого столу був так званий представник українців Латвії Мухін Леонід Олександрович, керівник латвійської неурядової організації «Центр підтримки демократичних ініціатив», що входить до складу «Об’єднання українських товариств Латвії» на чолі з Іриною Дукуле.

Під час виступу на пресконференції на тему: «Украинский вопрос»: от разобщения к единению», яка проходила в рамках вказаного круглого столу, Мухін позиціонував себе як представник вказаного «Об’єднання українських товариств Латвії». Він запросив представників російської окупаційної влади в Криму та представників терористичних «ДНР» і «ЛНР» (також брали участь у заході) до налагодження співпраці з українцями Латвії та Естонії, а також відвідання країн Балтії.

Подібні дії Мухіна викликали гостру негативну реакцію тих представників української діаспори Латвії, які підтримують територіальну цілісність України та засуджують Росію як агресора. Водночас «Об’єднання українських товариств Латвії» на чолі з Дукуле, керівники та активісти інших українських товариств, які входять до Об’єднання, жодним чином не відреагували на вчинок Мухіна, незважаючи на звернення до них з боку Посольства України в Латвійській Республіці.

Як повідомляв Укрінформ, представники української громади та українських організацій Польщі, Молдови, Казахстану, Грузії, Німеччини заявили, що жоден їх представник не відвідував нещодавно тимчасово окупований Крим, не брав участі у зазначеному заході та не схвалював окупацію півострова Росією.