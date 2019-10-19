Український музей включили до переліку місць у Чикаго, де варто побувати

Український національний музей внесли у перелік з більш 200 місць у Чикаго, які варто відвідати під час Дня відкритих дверей 19-20 жовтня.

Про це написала кураторка музею Марія Климчак у Facebook.

«SOS! Потрібні волонтери! Наш Український національний музей включений до списку 200 відомих у Чикаго місць, де варто побувати. Очікуємо до 1500 людей. Якщо ви бажаєте бути волонтерами на кілька годин 19 і 20 жовтня, відгукніться», - запросила Марія Климчак.

Вона зазначила, що волонтерам необхідно володіти англійською мовою, бути обізнаним з питань української культури та історії української діаспори в США, вміння провести екскурсію в історію України і діаспори. Зі свого боку, кураторка музею пообіцяла організувати усім охочим допомогти попередній екскурс в історію української діаспори в Чикаго. Усі зацікавлені мають писати у приват, тел. 312 421 8020.

Марія Климчак зазначила, що 19-20 жовтня у Чикаго пройде День відкритих дверей (Chicago Open House 2019), коли усі охочі мають можливість безкоштовно відвідати найцікавіші місця у Чикаго, і серед них Український національний музей. «Два дні - 19 і 20 жовтня, з 10:00 ранку до 17:00 - потік туристів. Кожна подарована вами година музеєві - є безцінною. Зголошуйтеся!», - закликала кураторка у соцмережі.

Як зазначається на сайті Дня відкритих дверей у Чикаго (Open House Chicago) - це безкоштовний публічний фестиваль, який пропонує доступ до понад 350 будівель по всьому Чикаго. Організатором є неприбуткова культурна організація Chicago Architecture Center (САС).

«Роздивіться приховані перлини та архітектурні скарби різноманітних районів Чикаго. Упродовж вікенду ви можете здійснити екскурсію хмарочосами, особняками, розкішними театрами, ексклюзивними приватними клубами та захоплюючими місцями релігійного поклоніння», - йдеться на сайті САС.

Фото: ukrainiannationalmuseum.org, Chicago Architecture Center у Facebook