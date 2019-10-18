У Чикаго пройде показ нової колекції Оксани Караванської на підтримку української школи

Українських модниць у США запрошують 19 жовтня у Чикаго на благодійний показ мод від української дизайнерки Оксани Караванської.

Про це повідомила кураторка Українського національного музею в Чикаго Марія Климчак у Facebook.

«Через 5 років Оксана повертається у Чикаго, знову з новою колекцією одягу і новим благодійним показом мод, який відбудеться 19 жовтня з 19:00 до 22:00 у школі св. Миколая. Дорогі модниці! На вас чекає осінній бенкет в школі св. Миколая. Підтримайте цей захід - фандрейзинг на українську католицьку школу, одну із найстарших в США і чи не єдину, яка не припиняє навчання від 1937 року!», - запросила Марія Климчак.

Як зазначається, організаторами заходу виступили школа св. Миколая (St. Nicholas Cathedral School – ред.) та Комітет міст-побратимів Чикаго-Київ (Kyiv Committee of Chicago Sister Cities International – ред.).

Під час показу будуть продемонстровані вишивані блузки, ексклюзивні вечірні сукні, пальта, жакети, дизайнерські аксесуари тощо з нової колекції Haute Couture Vyshyvanka Оксани Караванської.

Показ відбудеться за адресою: St. Nicholas Cathedral School, 2200 W. Rice Street, Chicago, IL 60622.

Квитки на захід пропонується придбати тут.

«Kолекції одягу Оксани Караванської, як її життя - цікаве, розмаїте, з вкрапленням автентики, львівської осучасненої шляхетності, трохи класики, трохи футуризму. Бренд Оксани Караванської відомий у мережі світового модельного бізнесу, у який, завдяки великій працелюбності та харизмі, увійшла сама Оксана, впевнено долаючи сходину за сходиною», - написала Марі Климчак і нагадала, що п’ять років тому показ мод від Оксани Караванської з величезним успіхом відбувся в Українському національному музеї в Чикаго.

Як повідомляв Укрінформ, благодійні покази нової колекції відомої української модельєрки Оксани Караванської відбудуться у Нью-Йорку та Монтклері 25 та 27 жовтня відповідно. Організатором цих заходів виступив 137-й відділ Союзу українок Америки (СУА). Виручені під час показів кошти будуть спрямовані в один з проєктів Союзу українок Америки – дитячому реабілітаційному центру "Джерело" у Львові.

Фото: Oksana Karavanska, Kyiv Committee of Chicago Sister Cities International‎, Maria Klimchak у Facebook