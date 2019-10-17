У Швеції покажуть українське анімаційне кіно

Українські анімаційні стрічки покажуть у Стокгольмі 31 жовтня – 3 листопада у рамках щорічного кінофестивалю REX Animation Film Festival.

Про це повідомляє Посольство України у Швеції у Facebook.

«Дорогі друзі, Український Інститут у Швеції та Фестиваль анімаційного кіно "Рекс" запрошують Вас на щорічний кінозахід, що проходитиме у Стокгольмі 31 жовтня - 3 листопада. Українські анімаційні стрічки можна переглянути у кінотеатрі "Zita 2" (Birger Jarlsgatan, 37)», - йдеться у дописі.

Зокрема, переглянути фільм Until It Turns Black Анастасії Фалілеєвої (15+) у короткометражному блоці “Stop motion” – Zita 2 можно буде у четвер, 31 жовтня, о 19:30 та в неділю, 3 листопада, о 18:15.

Стрічку The Cord Олександра Бубнова (15+) у короткометражному блоці “Families” – Zita 2 покажуть у п'ятницю, 1 листопада, о 18:30 та у неділю, 3 листопада, о 15:15.

У суботу, 2 листопада, о 12:00 та неділю, 3 листопада, о 17:00 демонструватимуть Deep Love Микити Лискова (15+) у короткометражному блоці “Sensibilities” – Zita 2.

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Як зазначається у Facebook, 31 жовтня - 1 листопада у Стокгольмі відбудеться V фестиваль анімаційного кіно REX Animation Film Festival. У рамках заходу демонструватимуться анімаційні фільми для дітей та дорослих від режисерів з усієї Європи.

Фото: Укрінформ, REX Animation Film Festival‎ у Facebook