Суботні українські школи у США долучатимуть до освітнього проєкту МАН України

Генеральний консул України в Чикаго Лариса Герасько зустрілася з українською громадою штату Міннесота, а також здійснила виїзне консульське обслуговування громадян України.

Під час зустрічі були обговорені потреби громади, зокрема, в культурній та освітній сферах, повідомляє пресслужба Генконсульства України в Чикаго.

«Відбувся обмін думками про потреби громади та напрямки співробітництва у найближчій перспективі, зокрема у сфері культури та освіти у суботніх українських школах. Школи будуть долучатися до пілотного освітнього проєкту, започаткованого Малою академією наук України», - йдеться у повідомленні.

Генеральний консул передала директору школи навчальні посібники, карти, абетки та українські книги для навчання дітей.

Крім того, було відвідано українську греко-католицьку церкву святого Константина та існуючий при ній музей українського мистецтва, який містить цікаву колекцію фотографій українських церков з усього світу.

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Як повідомлялося, 9 жовтня директор Малої академії наук України Оксен Лісовий та заступник директора з міжнародних відносин МАН України Євген Кудрявець на зустрічі з керівниками та вчителями українських шкіл Середнього Заходу США у Генеральному консульстві України в Чикаго представили державну освітню програму, націлену на молодь діаспори. Державна проактивна освітня програма взаємодії з діаспорою має на меті залучення закордонної української молоді до взаємодії з Україною, що дасть їй змогу реалізовуватися в межах сфер професійних інтересів.

Особлива увага нової програми, початок реалізації якої запланований на 2020 рік, приділяється забезпеченню української ідентичності молоді у діаспорі.

У ході жвавого діалогу учасники обговорили програму взаємного співробітництва, порядок надання методичної допомоги, освітніх матеріалів. Було домовлено про розробку єдиної навчальної програми для суботніх українських шкіл США.

Наступного року також відбудеться візит 100 учнів зазначених шкіл в Україну.

Фото: Consulate General of Ukraine in Chicago