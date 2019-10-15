У Токіо пройде показ мод в українському стилі

Показ мод в українському стилі відбудеться 3-5 листопада у Токіо.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Японії у Facebook.

«Повідомляємо про проведення фешн шоу в українському стилі в рамках шоу «Bunka Fashion College» 3-5 листопада 2019 р.», - зазначається у дописі.

Захід відбудеться у «Bunka Fashion College» за адресою: 3 Chome-22-1 Yoyogi, Shibuya City, Tokyo.

Покази відбудуться за наступним розкладом: 3 і 4 листопада – о 10:00, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00. У вівторок, 5 листопада, покази пройдуть о 10:00, 11:30, 13:30, 15:00.

Читайте також: Українців та їх друзів з усього Лівану зібрав український пікнік

Як зазначається, за інформацією щодо квитків можна звертатися до «Bunka Fashion College» за телефоном: 03-3299-2222.

Фото: Укрінформ, Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライーナ大使館 у Facebook