Українців та їх друзів з усього Лівану зібрав український пікнік

Щорічний український пікнік у Лівані зібрав разом українців та їх друзів на борщ, танці та веселощі.

Про це повідомляє Громада українців Лівану у Facebook.

«У неділю відбувся щорічний український пікнік. Це було справжнє родинне свято, на яке завітали українці зі всього Лівану, їхні ліванські друзі та гості з інших країн», - йдеться у дописі.

Пікнік розпочався з конкурсу борщу. «Серед п'яти смачнющих борщиків були борщ з квасолею, з грибами, з м' ясом. Переміг борщ нашої господині Альони Мазраані, яка і отримала головний приз - керамічний банячок для ще більш смачного борщу», - зазначається у соцмережі.

Під час пікніку також відбулися розіграші призів.

Родзинкою свята стала запальна зумба від Валерії Деменко та українські танці з Наталкою Абдо.

«Дякуємо всім, було весело, смачно, шумно та музично! Ми справжня українська родина», - зазначили в Громада українців Лівану.

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Фото: Ukrainian Community in Lebanon / Громада Українців Лівану у Facebook