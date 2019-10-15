Українців та їх друзів з усього Лівану зібрав український пікнік
Про це повідомляє Громада українців Лівану у Facebook.
«У неділю відбувся щорічний український пікнік. Це було справжнє родинне свято, на яке завітали українці зі всього Лівану, їхні ліванські друзі та гості з інших країн», - йдеться у дописі.
Пікнік розпочався з конкурсу борщу. «Серед п'яти смачнющих борщиків були борщ з квасолею, з грибами, з м' ясом. Переміг борщ нашої господині Альони Мазраані, яка і отримала головний приз - керамічний банячок для ще більш смачного борщу», - зазначається у соцмережі.
Під час пікніку також відбулися розіграші призів.
Родзинкою свята стала запальна зумба від Валерії Деменко та українські танці з Наталкою Абдо.
«Дякуємо всім, було весело, смачно, шумно та музично! Ми справжня українська родина», - зазначили в Громада українців Лівану.
Фото: Ukrainian Community in Lebanon / Громада Українців Лівану у Facebook