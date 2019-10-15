В італійському Толентіно провели флешмоб на підтримку Марківа

Флешмоб на підтримку несправедливо засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа відбувся днями у Толентіно.

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook.

«Флешмоб на підтримку Віталія Марківа в місті Толентіно (Італія), в якому Віталій прожив 9 років. Разом з представниками української громади з різних міст Італії - мама Оксана, сестра Руслана та вітчим Манльйо», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у такий спосіб українці Італії приєднуються до Міжнародної акції "Free Markiv", яка відбулася 13 жовня в Києві, та всіх акцій в різних країнах світу на підтримку Віталія Марківа.

«Віталій непричетний до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі! Вирок суду присяжних Павії - неправосудний, абсурдний і несправедливий! Ми будемо боротися за справедливість! За звільнення Віталія Марківа! Слава Україні!», - наголошується у дописі.

У свою чергу, Міжнародна акція "Free Markiv" у коментарях під дописом подякувала Городецькому та українцям у світі за увагу до долі Віталія Марківа. "Oles Horodetskyy, дякуємо Вам та усім українцям світу за постійну роботу для актуалізації теми звільнення Віталія Марківа!", - йдеться у соцмережі.

Як повідомляє Укрінформ, 13 жовтня мітингувальники прийшли під стіни Міністерства закордонних справ (МЗС) на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа. Вони вимагають активізації процесу його звільнення. Активісти передали запит до МЗС щодо того, як рухається питання подачі апеляції до італійського суду. До маршу на підтримку Марківа долучився також звільнений політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов.

Як відомо, суд присяжних Павії (Італія) оприлюднив мотиваційну частину вироку українському нацгвардійцю Віталію Марківу. У документі сказано, що суд вирішив засудити Марківа «за фізичне сприяння та активну участь в убивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача».

Засудивши солдата на 24 роки, присяжні не застосували щодо нього пом’якшувальних обставин, про що просив прокурор, вимагаючи на суді 17 років ув’язнення. Як сказано у вироку, присяжні збільшили міру покарання на додаткових 7 років через те, що солдат не визнав своєї вини і відповідальності побратимів і України за «злочин на війні».

Адвокати українського військового тепер готуватимуть матеріал для оскарження рішення суду Павії в апеляційному суді Мілана. Відповідно до юридичної процедури, від дня публікації мотивації вони мають 45 днів для подачі апеляції.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ повернути в Україну засудженого в Італії Марківа. Згодом у телефонній розмові з італійським прем’єром Джузеппе Конте глава Української держави висловив стурбованість невиправдано жорстоким рішенням суду".Активісти вигукують "Марківу свободу". Також на акції під МЗС чергують правоохоронці та поліція діалогу.

Фото: Олесь Городецький у Facebook