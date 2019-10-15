Українці у Португалії підтримали акції «Ні капітуляції!» та за звільнення Марківа

Українські активісти у столиці Португалії приєдналися у понеділок до акції «Ні капітуляції!».

Учасники заходу також закликали до звільнення несправедливо засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа, повідомляє голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха у Facebook.

"Українці у Лісабоні вітають всіх з Днем Захисника України, підтримуючи гасло «Ні капітуляції!» та звільнення Віталія Марківа!", - написав Садоха.

У ролику учасники акції зазначили, що зібралися у Лісабоні на підтримку руху "Ні капітуляціїї!". "Ми проти того, щоб Україна здала свої позиції Росії, ми за суверенну незалежну державу без здачі своїх інтересів. Ні капітуляції!", - зазначили активісти.

У своєму дописі Павло Садоха зазначив: "У українців є різні погляди на суспільний устрій, різні політичні вподобання, але коли настає зовнішня загроза, вони вміють об’єднатися під спільним прапором боротьби за незалежність і суверенність України. І будь-яка спроба представити українців як слухняних рабів, що готові встати перед ворогом на коліна, матиме достойну відсіч. Приклад цьому - вчорашня акція «Ні капітуляції!» у Лісабоні".

Нагадаємо, 7 жовтня українці в Португалії також приєдналися до протестних акцій «Ні капітуляції!» проти реалізації Україною «формули Штайнмаєра». Читайте також: У Берліні долучилися до акції "Ні капітуляції"

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.

У понеділок, 14 жовтня, у Києві відбувся марш "Ні капітуляції!" проти реалізації "формули Штайнмаєра". Частина учасників акції прийшла на вулицю Банкову до Офісу Президента України. На будівлю ОП люди прикріпили фото загиблих захисників Батьківщини та наліпки з лозунгами проти капітуляції.

Крім того, як повідомляє Укрінформ, у понеділок мітингувальники прийшли під стіни МЗС на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа. Учасники акції вимагали активізації процесу його звільнення. Активісти передали запит до МЗС щодо того, як рухається питання подачі апеляції до італійського суду.

Фото, відео: Павло Садоха