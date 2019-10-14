У Берліні долучилися до акції "Ні капітуляції"

Українські активісти в Берліні підтримали в понеділок всеукраїнську акцію "Ні капітуляції".

Під посольство України у ФРН прийшли близько десятка людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Провести (акцію - ред.) сьогодні, в День захисника, є неймовірно важливим, бо є загроза капітуляції. Є загроза скасувати одним рухом всі досягнення, знищити Майдан. Капітуляція означає стати сателітом Росії, Майдан боровся проти цього. Це означає перекреслити роки важкої роботи", - розповіли організатори акції Катерина Ворожбит і Андрій Федоришин.

Вони виступають "проти мирного процесу так, як він прописаний у "формулі Штайнмаєра", проти імплементації мирних угод у такий спосіб". Водночас власних рецептів того, як просувати мирний процес, у маніфестантів немає.

Мітингувальники – здебільшого молодь. Серед них виокремлюється чоловік з шевронами. Це Андрій Запорожець, учасник АТО в 2014-2015 роках, воював у батальйоні"Дніпро-1", до війни жив у Донецьку. Він спеціально приїхав у Берлін з іншого міста.

"Не хочу, щоби те, що здобувалося дуже великими зусиллями, раптом пішло нанівець" - відповідає він на запитання, що привело його під стіни посольства.

"Я бачу, що дуже скорочуються витрати на армію замість продовження її укріплення; я бачу бажання віддати те, що наші брали великою кров’ю за так званою тактикою "жаб'ячих стрибків" і створити нову сіру зону. Я бачу генералів, які малюють ще більш віддалені від реальності результати для керівництва держави по Золотому, по настрою у військах і таке інше. Війська виконають наказ, але з яким настроєм?" - говорить Запорожець.

Маніфестанти принесли саморобні плакати за гаслами "Капітуляція не дорівнює свободі", "До миру в Україні через перемогу України", "Мені не потрібен руський мір, мені потрібна українська перемога!" та інші.

Акція "Ні капітуляції" у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

Учасники акції збирали підписи під листом з вимогами, які потім передали в посольство, "найближчу до України точку в Берліні", з тим, щоби дипломати донесли до керівництва держави в Києві занепокоєння українських активістів у ФРН.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві та регіонах у понеділок, 14 жовтня, відбулися акції "Ні капітуляції".

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.