В Алжирі пройдуть гастролі симфонічного оркестру Українського радіо

Заслужений академічний симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України перебуватме 17 жовтня з гастролями в Алжирі.

Про це повідомляє Посольство України в в Алжирській Народній Демократичній Республіці у Facebook.

«17 жовтня у рамках ХІ-го Міжнародного фестивалю симфонічної музики, який проходитиме в алжирській столиці, відбудуться гастролі Заслуженого академічного симфонічного оркестру Національної радіокомпанії України під головуванням художнього керівника та головного диригента, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Шейка. Ласкаво просимо!», - запрошують у диппредставництві.

Виступ оркестру розпочнеться о 18:30 за місцевим часом в Алжирській опері Opéra d'Alger.

Як повідомляв Укрінформ, симфонічний оркестр Українського радіо під керівництвом Володимира Шейка виступив у липні на 34-му Міжнародному фестивалі симфонічної музики в м.Ель-Джем у Тунісі.

Як відомо, Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо — провідний радіоансамбль Українського радіо, один з найстаріших симфонічних радіооркестрів в Європі, заснований у 1929 році, широко відомих у країні та за її межами.

Оркестр базується та здійснює свої записи в одній із найкращих і найбільших у Європі Великій концертній студії Будинку звукозапису Українського радіо, де здійснив понад 10 тисяч записів симфонічної музики до Фонду Українського радіо.

Прямі трансляції та записи оркестру регулярно звучать на Радіо «Культура», Першому каналі Українського радіо, траснлюються на телеканалі UA:Культура, а також на закордонних радіостанціях.

Окестр веде активну концертну діяльність як в Україні так і за кордоном: Південна Корея, Іран, Іспанія, Італія, Португалія, Голландія, Люксембург, Німеччина, Франція, Бельгія, Польща, Білорусь, Алжир тощо.

Фото: Укрінформ, Opéra d'Alger - "أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح , Ambassade d'Ukraine en Algérie/Посольство України в Алжирі‎ у Facebook