Україна взяла участь в аргентинському «Октоберфесті»

Українське культурне товариство (УКТ) "Просвіта" в Аргентині представило Україну на національному фестивалі пива "Октоберфест" у Вілья Генераль Бельграно.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ "Просвіта" Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

"Як і кожного року, «Просвіта» була представлена ​​її танцювальним ансанблем, який брав участь у параді громад та презентував свій репертуар українських традиційних танців. Захід дав можливість ознайомити присутніх та ЗМІ з українськими традиціями та ситуацією в країні, враховуючи окупацію Криму і територій українського Донбасу та тривалу агресію з боку РФ", - повідомив Хав’єр Апонюк Савич.

Він нагадав, що Національний фестиваль пива (Oktoberfest Argentina) - це аргентинська версія німецького фестивалю "Октоберфест". Свято проводиться щороку в жовтні з 1963 року в місті Вілья Генераль Бельграно, провінція Кордова, Аргентина (приблизно 750 км від міста Буенос-Айрес). На сьогодні це другий за розміром фестиваль в Латинській Америці фестиваль після "Октоберфест" в Блюменау (Бразилія).

Відвідувачів фестивалю пригощають численними сортами пива, яке подають у великих німецьких кухлях. Опівдні відкривають пивну діжку, напитися з якої, як вважається, означає здобути удачу.

Цьогоріч Oktoberfest Argentina проходив 4-14 жовтня.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz‎ у Facebook