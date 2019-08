Латвійська туристична компанія прибрала карту з «російським» Кримом

Латвійська туристична компаня прибрала зі своєї реклами мапу із позначенням Криму як російської території після втручання українських дипломатів і активістів.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Латвії у Facebook.

«Завдяки спільній налагодженій взаємодії Посольства з українськими активістами Координаційної ради при ПУ вдалося нейтралізувати поширення в соціальних мережах мапи з некоректним зображенням України, де Крим був відзначений як російська територія. Таке зображення використовувалось як рекламний продукт однієї із туристичних компаній Латвії», - повідомляється у дописі.

Зазначається, що Посольство оперативно відреагувало на отриману від члена української громади інформацію, в результаті проведеної Посольством роботи некоректне зображення українського Криму було вилучено із сайту туристичної компанії.

«Посольство висловлює вдячність українській громаді, членам Координаційної ради при ПУ за небайдужість і підтримку територіальної цілісності України!», - зазначається на сторінці дипустанови.

Читайте також: СБУ зацікавилася роботою IMAX в окупованому Криму

Як повідомляв Укрінформ, українські діаспорські організації Латвії та окремі активісти на початку серпня об’єднались у Координаційну раду при Посольстві України в Латвійській Республіці для більшої ефективності своєї діяльності.

До неї, зокрема, увійшли керівники та представники таких організацій: Товариство підтримки України, Ризький український народний театр, Ukrainas konflikta cietuso atbalsta fonds, Конгрес українців Латвії, Український центр молоді та дітей в Латвії, Молодіжне латвійсько-українське товариство "Вектор в Європу", Центр культури "Латвія-Україна", а також окремі волонтери та активісти, у том числі отець Роман Сапужак (ризька громада УГКЦ).

Фото: сторінка Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook