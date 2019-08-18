СБУ зацікавилася роботою IMAX в окупованому Криму
Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Крим.Реаліі.
У СБУ зазначили, що "після перевірки інформації, в разі наявності підстав, СБУ зробить дії правового реагування".
Крім того, прес-служба Міністерства закордонних справ Канади повідомила, що вони також знайомі з ситуацією і повідомлять про свою позицію найближчим часом.
У Ялті продовжує роботу кінотеатр "Сатурн-IMAX", де показують іноземні фільми в форматі ІMAX, незважаючи на режим санкцій. У цьому та інших кінотеатрах півострова демонструють західні новинки в російському дубляжі.
Посольство Канади в Україні раніше повідомило, що можлива діяльність компанії IMAX в Ялті (кінотеатр "Сатурн IMAX") буде перевірена Королівською канадською кінною поліцією і Канадською митною службою.