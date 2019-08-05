Посол України у Канаді поскаржився IMAX на кінотеатр у Ялті

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що в зв'язку з розслідуванням про діяльність ялтинського кінотеатру «Сатурн IMAX», посольство зв'язалося з Міністерством закордонних справ Канади, а також з філією компанії IMAX у Торонто.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Канада жорстко дотримується режиму кримських санкцій, і у нас є якісна, бездоганна взаємодія з нашими партнерами у цих питаннях. Тому ця інформація несподівана і тривожна. Посольство вже зв'язалося з Канадським департаментом закордонних справ, а також з філією IMAX у Торонто. Ми чекаємо на прояснення ситуації в найближчі дні. Якщо порушення санкційного режиму підтвердиться, розраховуємо, що це буде виправлено швидко і чітко», - роз'яснив позицію посольства Шевченко.

Також посол зазначив, що Канада послідовно займає позицію невизнання російської юрисдикції в Криму.

Раніше виконуючий обов'язки директора департаменту Америки в Міністерстві закордонних справ України Олександр Шевченко повідомив, що відомство доручило посольству України в Канаді опрацювати питання щодо діяльності канадського бренду кіноіндустрії IMAX у Криму.

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Посольство Канади в Україні повідомило, що можливу діяльність компанії IMAX в Ялті (кінотеатр «Сатурн-IMAX») буде перевірено Королівською канадською кінною поліцією і Канадською митною службою.

В Ялті продовжує роботу кінотеатр «Сатурн-IMAX», де показують іноземні фільми в форматі ІMAX, незважаючи на режим санкцій. У цьому та інших кінотеатрах півострова демонструють західні новинки в російському дубляжі.