Українські стипендіати програми Chevening вирушають до кращих університетів Британії

Понад 20 українців цьогоріч стали стипендіатами програми Чівнінґ (Chevening) британського уряду і отримали можливість навчатися у кращих британських університетах.

Про це йдеться на сторінці Посольства Великої Британії у Києві у Facebook.

«Учора ми проводжали нових стипендіатів програми Чівнінґ з України, які скоро вирушать на навчання до найкращих університетів Великої Британії. Цього року 24 українці успішно пройшли відбір і отримали унікальну можливість здобути нові знання і досвід та стати частиною глобальної мережі Чівнерів», - йдеться у дописі.

Зазначається, що програма Чівнінґ запрошує охочих розширити свої горизонти, зустріти нових друзів і розкрити свій лідерський потенціал.

Заявки на навчання у наступному році приймаються до 5 листопада 2019 року на сторінці www.chevening.org/apply.

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Нагадується, що Chevening – це глобальна стипендіальна програма британського уряду, спрямована на розвиток майбутніх лідерів і впливових осіб з усіх куточків світу, включно з України. Програма повністю покриває витрати на навчання у вищих навчальних закладах Великої Британії, переважно на річних магістерських програмах.

Заснована в 1983 році.

Більшість стипендій Chevening розраховані на післядипломні магістерські програми (для отримання ступенів MSc, MA, LLM) тривалістю до 12 місяців. Можливо обрати і менш тривалу дослідницьку програму строком від 3 місяців.

Фото: сторінка British Embassy Kyiv у Facebook