Британія надає стипендію для проекту з популяризації української літературної спадщини у фондах її нацбібліотеки

У Британії пропонують стипендію охочим попрацювати над систематизацією і популяризацією української літератури у фондах Британської національної бібліотеки.

Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Києві на своїй сторінці у Facebook.

«Chevening Fellowship пропонує унікальну стипендію для здійснення проекту з упорядкування і популяризації української літературної спадщини у фондах Британської національної бібліотеки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заявки приймаються від громадян України до 5 листопада 2019 року.

В рамках програми стипендії увагу буде зосереджено на огляді колекції фондів бібліотеки українською та іншими мовами, надрукованими на території України та матеріалів про Україну, її історію, мову та народ.

На даний момент дослідницький потенціал колекцій української літератури обмежений тим, що вони розповсюджуються по каталогах бібліотеки з різним рівнем метаданих, і тому їх важко знайти, оцінити та просувати для дослідників та інших аудиторій.

«Стипендія надає можливість вирішити це питання. Колектив буде співпрацювати з нашими кураторами, каталогізаторами та спеціалістами з довідки для того, щоб вивчити колекції та покращити їх метадані, забезпечивши поліпшений та більш простий доступ», - йдеться у повідомленні.

Стипендія також буде можливістю просувати колекції серед дослідників, студентів та інших користувачів бібліотеки, а також вивчити нові способи використання та взаємодії з цими матеріалами. Це стосуватиметься роботи з цифровими форматами та вивчення того, як цифрові ресурси, пов’язані з українськими колекціями, можна зробити більш помітними та широко використовуваними. Поряд із вже наявними ресурсами, стипендіат матиме можливість співпрацювати з веб-архівом бібліотеки, займаючись кураторством колекції веб-ресурсів для української діаспори у Великобританії.

Як відомо, британські урядові стипендії Чівнінґ (Chevening) є одними з найпрестижніших нагород для навчання в Великобританії. Програма Чівнінґ – це глобальна стипендіальна програма уряду Великої Британії, заснована в 1983 році з метою надати можливість отримати освіту у вищих навчальних закладах Британії.

Крім навчання за обраною програмою, стипендії Чівнінґ дають учасникам можливість спілкування зі своїми ровесниками та однодумцями в унікальній академічній атмосфері Великобританії.

Ці стипендії пропонуються для молодих лідерів України, що мають потенціал в майбутньому впливати на прийняття рішень у державі та формувати громадську думку.

Більшість стипендій Chevening розраховані на післядипломні магістерські програми (для отримання ступенів MSc, MA, LLM) тривалістю до 12 місяців. Можливо обрати і менш тривалу дослідницьку програму строком від 3 місяців.