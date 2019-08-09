Представництво СКУ в Україні зустрілося з творцями стрічки «Заборонений»

7 серпня Представництво Свiтового Конґресу Українців (СКУ) в Україні провело робочу групу із творцями фільму «Заборонений», під час якої було обговорено співпрацю із СКУ щодо популяризації та поширення фільму у світі.

Про це повідомляє СКУ на своїй сторінці у Facebook.

«Артем Денисов, продюсер фільму, та Сергій Касянчук, директор Представництва, обговорили питання поширення інформації про фільм у країнах проживання української діаспори, та перспективи участі фільму на кінофестивалі у Торонто - Toronto International Film Festival», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, «Заборонений» — український художній повнометражний фільм про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України — Василя Стуса та його боротьбу із радянською системою, який вийде на екрани восени 2019 року.

Події фільму розгортаються в останні дні життя відомого українського поета в 1985 році з постійними флешбеками, що повертають глядача в минуле 1950-1970-х років.

Режисером фільму виступив Роман Бровко, авторами сценарію — Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов, продюсером — Артем Денисов.

Фільм має вийти в український кінопрокат 5 вересня 2019 року, до Дня пам’яті поета.



Фото зі сторінки СКУ у Facebook