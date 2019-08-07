Дітей воїнів АТО запросили у літній табір в Чехії

Група українських дітей з сімей українських військовослужбовців відпочила в літньому таборі поблизу чеського міста Колін.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу ATR.

Активісти та волонтери з благодійної організації «Українська Європейська Перспектива» організували літній табір для дітей загиблих українських військовослужбовців серед мальовничої чеської природи. Вони вже вшосте приймають дітей українських захисників у Чехії.

Всього до чеського табору цього разу приїхало 16 дітей воїнів АТО віком від 13 до 18 років з різних областей України.

«Ці діти знають, що таке війна не з чуток. Їхні батьки пішли захищати Україну від російського агресора, а їм залишилося чекати їх вдома та бажати скорішого повернення», - йдеться у сюжеті.

Як зазначається, у таборі був щільний графік та тільки корисні розваги, зокрема екскурсії, змагання тощо.

Загалом, за інформацією організаторів, табір відвідало близько 200 дітей з родин українських військових.

Фото: Facebook/Українська Європейська Перспектива Ukrajinsko Evropská Perspektiva