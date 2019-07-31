Українця з Мельбурна нагородили медаллю «90 років ОУН»

Українського громадського діяча Степана Лисенка з Австралії нагороджено медаллю «90 років ОУН».

Він став першим з українців Австралії, удостоєним такої нагороди, йдеться на сторінці організації Спілки української молоді (СУМ) у Facebook.

«Довголітнього сумівця з Австралії друга Степана Лисенка (осередок міста Мельбурн) нагороджено медаллю «90 років ОУН». Така відзнака заснована Івано-Франківською обласною радою й вручається людям, котрі впродовж своє життя активно працювали на ниві державотворення», - йдеться у дописі.

Повідомляється, що медаль вручив Почесний консул України в Сіднеї сумівець Ярослав Дума.

Він розповів, що Лисенко впродовж семи декад працював виховником-лідером-головою в рядах Спілки української молоді, був довголітнім головою Української громади Вікторії, одним із керівних діячів АБН/ЛВУ та провідником ОУН у Вікторії.

«Дякуємо другові Степанові за пророблену працю, за особисте менторство багатьом молодшим діячам в рядах СУМу та на полі суспільно-політично-громадської праці», - написав на своїй сторінці у Facebook Ярослав Дума.

"Друг Лисенко цього року відзначатиме своє 95-ліття (в жовтні). Бажаємо йому ще многих та благих літ", - написав Почесний консул України в Сіднеї.

Фото: сторінка Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook