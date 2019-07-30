Українців з усього світу кличуть на святкування 50-річчя освячення собору Святої Софії у Римі

Ювілейні святкування з нагоди 50-річчя освячення прокатедрального собору Святої Софії, української святині в Римі, відбудуться 1 вересня 2019 року в столиці Італії.

З цієї нагоди Блаженніший Святослав зробив відеозвернення, закликаючи українців з Батьківщини та діаспори взяти участь у святкуванні “золотого ювілею храму, що став серцем українського світу, благовісником свободи Церкви і народу”, повідомляє портал Стожари.

“Цього року я хочу запросити всіх вас прибути до Вічного міста Рима, щоб разом відсвяткувати цей золотий ювілей. Я переконаний, що сьогодні цей собор має особливу місію для нашого українського світу як в Україні, так і за кордоном: він є і буде благовісником свободи Церкви та народу на рідних землях і в усьому світі”, - говорить Блаженніший Святослав у своєму відеозверненні.

Як зазначається, центральною подією святкувань буде Архиєрейська Божественна літургія, яку 1 вересня очолить Блаженніший Святослав у співслужінні з єпископами Синоду УГКЦ. Після Літургії відбудеться освячення ювілейного хреста, який з цієї нагоди буде встановлено поряд із храмом.

Ширша програма паломництва до української святині в Римі передбачає також участь паломників у загальній папській аудієнції у Ватикані (вхід за попередньо замовленими квитками); Божественній літургії на гробі св. Йосафата у соборі Святого Петра у Ватикані та Божественній літургії у соборі Святого Климента Папи.

Крім того, у суботу, 31 серпня, паломники матимуть можливість відвідати Меморіальний музей-помешкання патріарха Йосифа Сліпого, взяти участь у презентації україномовної книги Мориса Веста “Черевики Рибалки” – книги австралійського автора, в основі якої викладені факти про життя патріарха Йосифа Сліпого, а також переглянути про нього документальний фільм “Справа “Рифи”.

У головний день святкування, крім богослужіння, запланований святковий концерт хорових колективів з України.

Довідково про Собор святої Софії: повернувшись із сибірського заслання до Риму в 1963 р., патріарх Йосиф Сліпий одразу почав збір коштів на будівництво собору Святої Софії в Римі.

Італійський архітектор Лючіо ді Стефано розробив план будівництва храму на основі планів первісної будівлі Київської Софії – п’ятибанної тринавної церкви в українському неовізантійському стилі.

У червні 1967 року було розпочато будову, а 27-28 вересня 1969 року Блаженніший Йосиф та сімнадцять Владик в присутності Папи Павла VІ, який переніс сюди із базиліки св. Климента частину молей св. Климента Папи і поклав під головний престіл, довершили посвячення собору Святої Софії і запрестольної мозаїки, спроектованої видатним українським митцем Святославом Гординським.

Весь собор зсередини покритий мозаїкою. Мистецьке оздоблення собору, як мозаїк, так і вітражів, розробив Святослав Гординський, а мозаїчні роботи виконала школа Марка Тулія Монтічеллі. За головним престолом знаходяться мозаїки Софії Божої Премудрості та Пресвятої Євхаристії.

Над горним сідалищем поміщено герб Патріарха Йосифа з написом «Per aspera ad astra» («Через терня – до зір»). У правій апсиді храму знаходиться захристія, а в лівій – проскомидійник з мозаїчною іконою Оранти на стіні, перед яким закритий отвір до крипти.

Патріарх Йосиф особисто склав план декоративного наповнення храму, і сьогодні собор промовляє до нас історією нашої Церкви. У куполі зображений Ісус Христос Пантократор в оточенні архангелів та ангелів. На вітражах у куполі зображено вісім Києво-Галицьких Митрополитів: Іларіона (?-1055), Климентія Смолятича (1147-1155), Петра Акеровича (1242-1246), Григорія Цамблака (1414-1419), Ісидора (1433-1458), Михайла Рагозу (?-1599), Петра Могилу (1633-1647) та Йосифа Веньямина Рутського (1613-1637).

На передній стіні праворуч від святилища зображено літописця «Повісти временних літ», а ліворуч князя Ярослава Мудрого. Навпроти них, відповідно, Данило-паломник, що ставить лампаду «від усієї Руської Землі» на Божому Гробі в Єрусалимі, та Володимир Мономах.

Проект іконостасу розробив Святослав Гординський, працю в мармурі виконав Уґо Мацеі, а ікони розписав єромонах Ювеналій Мокрицький, студит.

На площі перед собором знаходиться водограй із скульпторою «Три Ангели», роботи Уґо Мацеі.

Чотири мармурових сходинки, які ведуть до храму, символізують чотири моральні чесноти: розсудливість, справедливість, витривалість і стриманість. Поруч зі собором Святої Софії знаходиться будівля Українського Католицького Університету.

Цей собор в часи переслідування Української Греко-Католицької Церкви мав титул прокатедри св. Юрія у Львові та служив перед світовою спільнотою як духовний центр для українського народу. Він збирав українців з цілого світу, які приїжджали до Риму, щоб помолитися та отримати благословення Блаженнішого Йосифа та Блаженнішого Мирослава-Івана і засвідчити їм свою підтримку й живучість нашої Церкви на поселеннях.

Собор Святої Софії має статус базиліки від 1998 року, є кардинальським храмом та відпустовим місцем для усіх прочан, які його відвідують.

Фото: synod.ugcc.ua, УГКЦ

Відео: Живе Телебачення