В Японії навчатимуть мистецтву української петриківки

Майстер-клас із петриківського розпису відбудеться у вересні в Японії під керівництвом відомої на весь світ майстрині Галини Назаренко.

Про це повідомляється на постері, розміщеному на сайті Посольства України в Японії у Facebook.

«Майстер-клас з української петриківки Ukraine Petrykivka workshop. 28-29 вересня 2019 року», - зазначено в оголошенні.

Згідно з інформацією на постері, захід відбуватиметься у Odaiba Symbol Promenade Park Central Square. Повідомляється, що 28 вересня майстер-клас проходитиме з 10:00до 17:00, а 29 вересня – з 14:00 до 17:00. Вхід вільний.

Як відомо, Галина Назаренко - українська художниця, майстриня петриківського розпису. Одна з найбільш активних і знаних сучасних петриківських майстринь. Має в доробку кілька десятків виставок, зокрема, близько 25 персональних, у багатьох країнах світу: Україні, Франції, Болгарії, США, Канаді, Грузії, Білорусі, Кувейті, Узбекистані, Китаї, Туркменістані, Іспанії, Греції, Нідерландах.

Є членкинею Асоціації сучасного мистецтва міста Морестель (Франція).

Фото: UA Modna, сторінка Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライーナ大使館 у Facebook