В Едмонтоні хочуть відзначити 100-річчя каштану, посадженого українським іммігрантом

У канадському Едмонтоні планують відзначити сторіччя кінського каштану, який колись посадила родина українського іммігранта і підприємця Сема Головача.

Про це повідомляє cbc.ca.

«Каштан Головача був посаджений у 1920 році на подвір’ї будинку українського іммігранта Сема Головача. Натупного року це прекрасне дерево квітуватиме вже свій 100-й сезон», - йдеться у повідомленні.

На цей каштан, який нині знаходиться у центрі міста поблизу 106th Street південніше від Джаспер Авеню, випадково натрапив голова історичної ради Едмонтона Ден Роуз, коли прямував на роботу.

Як розповідається, Сем Головач, на честь якого назване це дерево, прибув до Едмонтона на початку 1990-х рр. Українець мав ательє з пошиття одягу і пізніше став власником бізнесу з фарбування тканин та хімчистки. Один із синів Головача, Емброуз, був першим членом кабінету міністрів Альберти українського походження. Інший син, Волтер, був першим скрипалем в симфонічному оркестрі Едмонтона.

Кінський каштан не є природним видом для Альберти. У далекому 1920-му році Волтер Головач привіз його плід з Відня у своєму футлярі для скрипки і посадив у дворі родинного будинку в Едмонтоні.

«Ви б не дізналися про це, якби не прогулялися цією алеєю», - переконаний Ден Роуз.

Розлогий і пишний каштан Головача сягнув вже понад 9 метрів заввишки. За словами садівника-вченого, який досліджує старовинні дерева в Едмонтоні Дастіна Баєра, дерево Головача напрочуд чудово виглядає для свого віку, і це робить його унікальним та цікавим.

Вражений багатою історією каштану, Ден Роуз наразі мобілізує підтримку, аби віддати належне багатому минулому дерева і відзначити його історичну цінність. Він, зокрема, пропонує наступного року відзначити 100-річний ювілей каштану і влаштувати вечірку з цього приводу, а також впорядкувати прилеглу територію: відремонтувати лавку біля дерева, перефарбувати паркан, висадити квіти та встановити пам’ятну дошку.

"Це прекрасна можливість поговорити про те, як громадяни можуть долучитися до того, аби зробити своє місто зеленішим, приємнішим, привітнішим місцем", - вважає Ден Роуз.

У свєму Twitter він запропонував небайдужим «виявити свою любов до цього історічного місця» і зібрати кошти на його благоустрій.

Фото: Twitter