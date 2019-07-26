Фотовиставка у Софії розповідає про російську агресію в Україні

У століиці Болгарії триває виставка «Невідома війна в центрі Європи» знаного українського фотографа, військового фотокореспондента газети «Голос України» Олександра Клименка про російську агресію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Болгарія.

«До фотовиставки «Невідома війна в центрі Європи» увійшли роботи художника за всі роки війни, з 2014 до 2019 рр. Фотографії зображають епізоди бойового та побутового життя українських бійців на фронті та кадри прифронтової зони», - йдеться у повідомленні.

На відкритті був присутній і автор світлин, для якого «складно зберігати дистанцію і мати холодне серце, коли йдеться про будь-яку війну». Як зазначається, ця війна для Клименка особлива, адже мова йде про власну країну, власний дім, і ця надзвичайна емоційність відчувається у його роботах.

Зі світлинами, які відображають збройну агресію Росії проти України на Донбасі, мали змогу ознайомитися численні друзі: представники болгарського парламенту та уряду, дипкорпусу, неурядових організацій та української громади.

Як зазначається, продовжується робота над утіленням важливого завдання – розповісти всьому світу про тяжкі втрати та цінні перемоги України.

Виставка триватиме до 28 липня.

Фото: сторінка Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България у Facebook