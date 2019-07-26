У Словенії узгодили дії щодо реконструкції пам’ятників українським воїнам

З метою належного вшанування пам’яті українців, які загинули в роки Першої вітової війни на території Словенії, Посол України Михайло Бродович здійснив днями регіональну поїздку до м.Нова Горіца.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Словенія.

«З метою належного вшанування пам’яті українців, які загинули в роки Першої світової війни на території Словенії, 24 липня Посол Михайло Бродович здійснив регіональну поїздку до м.Нова Горіца, де провів зустріч з представником муніципалітету А.Компарою та словенським науковцем, істориком С.Радовановічем», - йдеться у повідомленні.

Під час заходу було відвідано кладовище Залошче, де у 1917р. було встановлено пам’ятник 22-му Чернівецькому добровольчому військовому формуванню, а також кладовище Буковіца, де поховані українські військові з 24-го Коломийського піхотного полку.

За результатами зустрічі було також узгоджено черговість спільних дій задля реконструкції пам’ятника українським воїнам 20-го Станіславського полку, який було встановлено у 1917 р. у лісі Пановець, м.Нова Горіца, відновлення пам’ятника 22-му Чернівецькому добровольчому військовому формуванню та реновацію кладовища Буковіца.

Сторонами також було обговорено ініціативу включення згаданих об’єктів до проекту «Дорога миру» («Pot miru»), який було створено з метою встановлення пам’ятних знаків представникам всіх національностей, які загинули на території Словенії в роки Першої світової війни.

Фото: пресслужба Посольства України в Республіці Словенія